فيروس كورونا: العبء المزدوج على أطفال ليبيا واليمن وسوريا

دعت منظمة الأمم المتحدة لحماية الأطفال يونيسف إلى تخصيص 85 مليون يورو إضافية للمساعدة في مكافحة وباء كوفيد-19 في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيرة إلى أن استمرار الصراعات والحروب زاد من حاجة الأطفال عبر العالم إلى المساعدة. وتقول يونيسف إن ما يقرب من 25 مليون طفل، بما في ذلك العديد من اللاجئين والنازحين، يعانون من سوء الأوضاع.

وترى اليونيسف أن الآثار المدمرة لعمليات إغلاق الشركات والمؤسسات بسبب تدابير الحجر الصحي ستقذف بحوالي 8 ملايين شخص آخرين إلى براثن الفقر. يورونيوز إلى جولييت توما، المكلفة بالاتصال على مستوى الفرع الإقليمي لمنظمة اليونيسف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتي قالت: "إن أكبر مخاوفنا تتعلق بالأطفال في أماكن مثل سوريا، اليمن وليبيا حيث أصبحت حياة هؤلاء الأطفال لا تطاق بسبب الصراع، والآن يضيف هذا الفيروس عبئًا مزدوجا"، مضيفة: "هذا هو قلقنا الأكبر وهذا هو المكان الذي كثفنا فيه بالفعل مساعدتنا الإنسانية".

هل الحصول على المساعدة الإنسانية لهذه المناطق أكثر صعوبة منذ وباء كوفيد-19؟

"هنا في الشرق الأوسط، تم إغلاق الحدود والمجال الجوي أيضا، ولكن على الرغم من كل ذلك، تمكنا من الحصول على إمدادات خاصة لعمال الخطوط الأمامية كمعدات الحماية الشخصية إلى الملايين من الأطباء والممرضات في جميع أنحاء المنطقة ".

"نحن مدعومون بشكل أساسي من قبل الفاعلين بالأسواق المحلية، وقد قمنا بهذا الأمر لدعم الاقتصادات المحلية التي تشهد انخفاض نشاطها بشكل كبير في المنطقة".

"تشير التوقعات إلى أن نسبة الفقر ستزداد في عام ، مع تسجيل ما لا يقل عن 8 ملايين شخص إضافي بسبب فقدان الوظائف".

هل ترون مؤشرات لوقف إطلاق النار العالمي الذي دعا إليه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش؟

"نعم، لقد رأينا هدوءًا وتراجعا لأعمال العنف في أماكن مثل شمال غرب سوريا حيث كان الوضع دمويا في بداية العام، وهذا أمر مرحب به جدا، بمعنى أننا نشهد انخفاضًا واضحًا في عدد الأطفال الذين قتلوا ".

"لسوء الحظ، لا نرى نفس الشيء يحدث في أماكن مثل اليمن فمنذ خمس سنوات من الحرب الوحشية لا يزال الأطفال يدفعون الثمن الباهظ لأعمال العنف".

"ونحن نشهد في الواقع تصعيدا في أماكن مثل ليبيا. لذا فقد حان الوقت أن تصمت المدافع من أجل الأطفاب".

"هذا الفيروس لا يعرف الحدود ولا يعرف الأعراق ولا يعرف إلى أي تيار سياسي يمكن أن يصطف، لذا فقد حان الوقت لإنهاء العنف، وآمل أن يستمر وقف إطلاق النار الذي دعونا إليه والذي قد يترجم إلى نهاية كاملة لهذه الحروب الوحشية على الأطفال في هذه المنطقة ".