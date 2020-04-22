"فاينانشال تايمز" تشكف عن هوية المالك العربي الجديد لفندق ريتز اللندني العريق

كشفت صحيفة فاينانشال تايمز اليوم الأربعاء نقلاً عن وثائق بيت الشركات البريطاني عن هوية المالك الجديد لفندق الريتز الشهير بعد حوالي شهر كامل من إتمام صفقة بيعه.

وقالت الصحيفة إن المشتري هو رجل الأعمال عبد الهادي مانع الهاجري، صهر الأمير تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، أمير قطر.

ويبلغ الهاجري من العمر 40 عاماُ وهو أخ للشيخة العنود، الزوجة الثانية للأمير تميم.

على ذمة الصحيفة، تمت صفقة البيع الشهر الماضي بعد التوصل لاتفاق بين صهر الأمير وعائلة باركليي البريطانية دون الكشف عن هوية المالك الجديد مذاك وحتى اليوم.

بيت الشركات البريطاني هو وكالة تنفيذية وصندوق تجاري حكومي خاص بجميع تسجيلات ووثائق الشركات العاملة بالمملكة المتحدة.

وطبقاً للمصدر نفسه، استحوذ عبد الهادي الهاجري على شركة "غرين بارك رقم 1" يوم 25 فبراير – شباط الماضي وهي الشركة التي أكملت شراء فندق ريتز يوم 25 مارس – آذار الماضي.

واشتهرت صفقة بيع الفندق اللندني العريق بإثارتها لخلافات بين قطبي عائلة باركليي سير فريدريك باركليي الذي عارض الصفقة وشقيقه سير ديفيد باركليي.