شاهد: إيران تطلق أول قمر اصطناعي عسكري

أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه أطلق بنجاح الأربعاء أول قمر اصطناعي عسكري للبلاد، في إطار برنامج تقول الولايات المتحدة إنه غطاء لتطوير صواريخ.

وقال الموقع الالكتروني للحرس الثوري "سباه نيوز" إن "قوات حرس الثورة الإسلامية أطلقت بنجاح صباح اليوم الأربعاء أول قمر اصطناعي عسكري للجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأضافت أن القمر "القمر نور1 أطلق بواسطة حامل الأقمار على مرحلتين قاصد من صحراء إيران المركزية"، موضحة أن القمر الاصطناعي "استقر في مداره حول الأرض على مسافة 425 كيلومترا".

ويأتي ذلك بعد أكثر من شهرين على إطلاق إيران قمرا اصطناعيا أخفقت في وضعه في المدار.

وأكدت طهران حينذاك أن إطلاق القمر "ظفر" الذي حصل قبل أيام من الذكرى ال 41 لانتصار الثورة الإسلامية، ليست له أبعاد عسكرية.

وتصاعد التوتر بين البلدين منذ انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي المبرم مع إيران وأعادت فرض عقوبات على الجمهورية الإسلامية في 2018. وبلغ أوجهه مع اغتيال واشنطن القيادي في الحرس الثوري الجنرال قاسم سليماني بضربة نفّذتها طائرة مسيرة في بغداد في كانون الثاني/يناير.