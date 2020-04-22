أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء عن إصداره أوامر بتدمير أي زوارق حربية إيرانية قد تعترض السفن الأمريكية بمياه الخليج.

وقال ترامب في تغريدة على موقع تويتر: "أمرت بحرية الولايات المتحدة بإسقاط وتدمير جميع الزوارق الإيرانية إذا ما تحرشت بسفننا في البحر".

I have instructed the United States Navy to shoot down and destroy any and all Iranian gunboats if they harass our ships at sea. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 22, 2020

ويأتي تصريح ترامب بعد تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة في أعقاب إبلاغ البحرية الأمريكية عن مواجهات لسفنها ضد زوارق إيرانية بالخليج.

وأظهر فيديو تابع للبحرية الأمريكية الأسبوع الماضي اقتراب زوارق إيرانية سريعة من سفن حربية أمريكية خلال مناورات لها بالقرب من الحدود الكويتية.

واعترف الحرس الثوري الإيراني بوقوع المواجهة زاعماً دون تقديم أدلة أن القوات الأمريكية هي من أثارت الحادث.

وكشفت طهران النقاب اليوم عن إطلاق مفاجئ لأول قمر صناعي إيراني بالمدار الفضائي وهو ما وصفه خبراء ببرنامج فضائي إيراني سري.