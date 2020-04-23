قائد الحرس الثوري: إيران سترد بحسم على أي تحرك أمريكي ضدها بالخليج

توعد قائد الحرس الثوري اليوم الخميس بالرد الحاسم على أي تحرك من البحرية الأمريكية ضد السفن الإيرانية بمياه الخليج.

وقال الجنرال حسين سلامي للتفلزيون الإيراني الرسمي: "نعلن لهم إننا جادون ومصممون بشکل کامل علی الدفاع عن أمننا الوطنی وحدودنا المائیة ومصالحنا البحرية، وأی تعرض لنا سیواجه برد حاسم ومؤثر وسریع".

وأضاف: "أبلغنا وحداتنا العسكرية في البحر أن تستهدف أي سفينة حربية لجيش أمريكا الإرهابي إذا هددت أمن سفننا التجارية أو الحربية".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن أمس إنه أمر بتدمير أي زوارق إيرانية تعترض قواته البحرية في أعقاب مناوشات بين الجانبين قرب الحدود الكويتية الأسبوع الماضي.

وقالت البحرية الأمريكية الأسبوع الماضي إن 11 زورقاً إيرانياً قاموا "بتحركات خطرة" ضد زوارق حرس الحدود الأمريكية في الخليج، مضيفة إنها ردت بتحذير الزوارق الإيرانية باستخدام مجموعة متنوعة من الأسلحة غير الفتاكة.

وتزايدت حدة التوترات الإيرانية – الأمريكية بعد إطلاق طهران المفاجئ لأول قمر صناعي إيراني بالمدار الفضائي أمس الأربعاء وهو ما تخشى واشنطن أن يزيد من القدرة القدرات النووية الإيرانية.