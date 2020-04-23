كوفيد-19: كوريا الشمالية تبلغ منظمة الصحة العالمية بنتائج مئات الاختبارات

أبلغت كوريا الشمالية منظمة الصحة العالمية بأنها قامت باختبارات لتشخيص فيروس كورونا في17 أبريل / نيسان على 740 شخصاً، لكن جميع النتائج كانتت سلبية.

وقالت كوريا الشمالية أيضا إنها قامت حتى الآن بتسريح 25139 شخصا كانوا تحت الحجر الصحي منذ 31 ديسمبر، وفق ما جاء في رسالة بعثها إدوين سلفادور، ممثل منظمة الصحة العالمية في كوريا الشمالية، إلى وكالة أسوشييتد برس يوم الخميس.

وأكد سلفادور أن وزارة الصحة في كوريا الشمالية تُبلغ أسبوعيا منظمة الصحة العالمية، حول جهودها لمكافحة الفيروس. وقال إن المنظمة تتعاون مع حكومة كوريا الشمالية لتجلبَ لها إمدادات مكافحة الفيروس، بما في ذلك معدات الحماية وكواشف المختبرات، من بلدة داندونغ الصينية الحدودية مع كوريا الشمالية.

وقال أيضا ممثل منظمة الصحة العالمية في كوريا الشمالية إن كوريا الشمالية تجلب حاليا جميع الإمدادات الخارجية، بما في ذلك المتعلقة بكوفيد-19، عن طريق السفن عبر ميناء نامبو، لأن جميع الحدود لا تزال مغلقة.

ويتم تعقيم جميع البضائع الواردة وتٌوضع تحت الحجر الصحي في الميناء لمدة 10 أيام. كما يتم تعقيمها ووضعها تحت الحجر الصحي لمدة أربعة أيام إضافية إذا توجهت إلى العاصمة بيونغ يانغ.

جهود مكافحة الفيروس "مسألة وجود وطني"

وقالت كوريا الشمالية إنها لم تسجّل أي إصابة بفيروس كورونا على أراضيها، ولكن العديد من الخبراء الخارجيين يشككون في هذا الادعاء.

ووصفت بيونغ يانغ جهود مكافحة الفيروس بأنها "مسألة وجود وطني"، وقد حظرت السلطات دخول السياح الأجانب، وأوقفت تقريبا حركة المرور عبر الحدود مع الصين، وكثّفت الفحص عند نقاط الدخول وحشدت العاملين الصحيين لمراقبة السكان وعزل جميع من تظهر عليه أعراض الفيروس.