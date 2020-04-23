منظمة الصحة العالمية: نحو نصف وفيات كوفيد-19 في أوروبا سجلت في دور رعاية المسنين

قال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا هانز كلوج إن ما يصل إلى نصف حالات الوفاة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في المنطقة سجلت في دور رعاية المسنين، واصفاً ما حصل بالـ"مأساة التي لا يمكن تصورها".

وفي مؤتمر صحفي يوم الخميس، قال كلوج:"ظهرت صورة مقلقة للغاية" لتأثير كوفيد 19 على دور رعاية المسنين، حيث "تم تجاهل الرعاية في الغالب".

وقال كلوج إن العاملين الصحيين في مثل هذه المرافق كانوا في كثير من الأحيان يعملون بشكل زائد عن الحد ويتقاضون أجوراً منخفضة، ودعا إلى تزويدهم بمزيد من معدات الوقاية والدعم، واصفاً إياهم بـ"الأبطال المجهولين".

وقال كلوج إنه في الوقت الذي يبدو فيه تفشي فيروس كورونا في بعض الدول الأوروبية على طريق الاستقرار أو التباطؤ، فإن الوباء لم ينته بعد.

وأشار كلوج أيضًا إلى أن حوالي نصف العبء العالمي لحالات ووفيات الوباء موجود في أوروبا، وأن الأرقام زادت في الأسبوع الماضي في الشرق، مستشهداً بروسيا وتركيا وأوكرانيا. وقال إن منظمة الصحة العالمية سترسل قريباً فرقاً إلى بيلاروسيا وتركمانستان وطاجيكستان لتعزيز جهود المكافحة.