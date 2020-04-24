وباء كورونا: آخر المستجدات لحظة بلحظة

أودى فيروس كورونا المستجدّ بحياة ما لا يقلّ عن 186462 شخصاً في العالم منذ ظهوره في كانون الأول/ديسمبر في الصين، وشُخّصت أكثر من مليونين و675050 إصابة رسمياً في 193 دولة ومنطقة منذ بداية تفشي الوباء. وهذا العدد لا يعكس سوى جزء من عدد المصابين فعلياً إذ تبقى الفحوص لكشف الإصابات في عدد من الدول محصورة بالحالات التي تتطلّب علاجا في المستشفى. وبين المصابين، تعافى ما لا يقلّ عن 708400 شخص.

والدول التي سجلت اكبر عدد من الوفيات في 24 ساعة هي المملكة المتحدة (616)، الولايات المتحدة (595)، وفرنسا (516). والولايات المتحدة التي سجّلت أول وفاة نهاية شباط/فبراير هي الدولة الأكثر تضرّراً جراء الوباء سواء من حيث عدد الوفيات أو الإصابات، وبلغت حصيلة الوفيات على أراضيها 47178 حالة من أصل 856209 إصابات، فيما أعلنت السلطات شفاء 77963 شخصا على الأقل. والدول الأكثر تضرراً بعد الولايات المتحدة هي إيطاليا مع 25549 وفاة من أصل 189973 إصابة، ثم إسبانيا مع 22157 وفاة من أصل 213024 إصابة، وفرنسا مع 21856 وفاة من أصل 158183 إصابة، والمملكة المتحدة مع 18738 وفاة من أصل 138078 إصابة. وسجّلت الصين القارية (من دون ماكاو وهونغ كونغ)، حيث ظهر الفيروس للمرة الأولى أواخر كانون الأول/ديسمبر، إجمالي 82798 إصابة (10 حالات جديدة بين الأربعاء والخميس) بينها 4632 وفاة، فيما شفي 77207 أشخاص.