شاهد: الحرم المكي فارغ من المصلين والمعتمرين في الجمعة الأولى وأول أيام رمضان المبارك

أظهرت صور تداولتها وسائل الإعلام الحرم المكي فارغا من المصلين في أول أيام شهر رمضان الذي يوافق هذا اليوم الجمعة الـ 24 أبريل-نيسان. وفي إطار التدابير الاحترازية لمنع تفشي وباء كورونا قامت المملكة العربية السعودية بفرض حظر غير مسبوق على الصلاة في المساجد والتجمعات الدينية خلال شهر رمضان.

وعادة ما تشهد المملكة توافد عشرات آلاف المعتمرين لآداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان، لكن السلطات اتخذت قرارا بتعليق مناسك العمرة والصلاة في المساجد في وقت سابق من هذا العام لمنع تفشي الفيروس وسط المعتمرين. وكانت منظمة الصحة العالمية قد دعت إلى وقف بعض الأنشطة الرمضانية للحد من التعرض للإصابة.

وكانت السلطات في المملكة قد أقامت مساء الخميس، أول صلاة تراويح بأول ليلة من الشهر الفضيل في المسجد النبوي بالمدينة المنورة حيث أخذ المسؤولون في الحسبان جميع التدابير الوقائية وتكثيف أعمال التنظيف والتعقيم. وتمّ وضع كاميرات حرارية عالية الدقة لكشف درجات حرارة الأشخاص أثناء الدخول للمسجد.