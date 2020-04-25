الرئيس الإيطالي يحيي ذكرى يوم التحرير وحده بسبب كورونا

شارك الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا اليوم السبت في مراسم الاحتفال بمرور 75 عاماً على يوم التحرير الذي يمثل نهاية الحكم الفاشي خلال الحرب العالمية الثانية.

وتوجه ماتاريلا إلى ضريح روما للوطن الأم مرتدياً قناعه الواقي بصحبة عدد قليل من المسؤولين بالرئاسة حرصوا جميعاً على احترام مسافات التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ولم يتمكن أي من المشاركين المعتادين بالحدث السنوي مثل الشخصيات العسكرية وأعضاء السلطات المدنية من التواجد هذا العام بسبب الإغلاق المفروض خلال ازمة كوفيد-19.

كذلك ألغت السلطات عدة مسيرات ضد الفاشية كانت مقررة لإحياء ذكرى 25 أبريل – نيسان عام 1945 وهو اليوم الذي حررت فيه قوات الحلفاء إيطاليا من التأثير النازي وحكم الزعيم الفاشي بينيتو موسوليني.