مانشستر يونايتد يضيء ملعبه بألوان وأحرف القطاع الصحي الوطني

شكر نادي مانشستر يونايتد العاملين بقطاع الصحة الوطني البريطاني على مجهوداتهم في مكافحة فيروس كورونا المستجد بإضاءة ملعبه باللون الأزرق المميز للقطاع.

كذلك صبغ النادي أرضية الملعب المعروف بـ"مسرح الأحلام" بالأحرف المختصِرة لإسم القطاع في إشارة للثناء على العاملين الصحيين.

ووجه أولى غونار سولشاير، المدير الفني للنادي، رسالة صوتية خاصة شكر فيها عمال الصحة وقال "أنتم أبطال، ونحن ممتنون لكم".

كذلك عبر سير أليكس فيرغسون، المدير الفني التاريخي للنادي، عن سعادته بإظهار التقدير والعرفان للعاملين بالقطاع الطبي خلال الأزمة الجارية.

وقال: "الاستجابة لهذا الوباء كانت رائعة وجعلتني فخوراً بجهود الشعب البريطاني والنادي للمساعدة".