"فحوصات طبية" اعتبارا من ١١ أيار للاعبي الدوري الفرنسي لكرة القدم

لابد من موافقة الحكومة

أعلنت رابطة محترفي كرة القدم الفرنسية، الجمعة، أن لاعبي الدرجة الاولى سيبدأون بالعودة إلى انديتهم في 11 ايار/مايو المقبل لإجراء "فحوصات طبية كاملة" بغية استئناف الدوري المحلي في حزيران/يونيو، في انتظار الحصول على موافقة الحكومة.

وكان الاتحاد الفرنسي لكرة القدم والرابطة، أعلنا منتصف شهر آذار/مارس الماضي، تعليق كافة أنشطتهما ومسابقاتهما "إلى أجل غير مسمى" بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

وبحسب بيان للرابطة، فإن مجلس إدارتها اجتمع لمراجعة النقاط الرئيسية لمشروع وثيقة حول البروتوكولات الطبية والصحية قدمه ممثل الرابطة لأطباء الأندية.

وتنص الوثيقة على "عودة اللاعبين الى مراكز التدريب في الأسبوع الذي يبدأ في 11 ايار/مايو للقيام بفحوصات طبية كاملة بما في ذلك الاختبار الخاص بفيروس "كوفيد-19"، تليها فترة مراقبة يومية سيتم تفصيلها (...) من الآن وحتى نهاية نيسان/ابريل".

"استئناف البطولات في منتصف حزيران/يونيو"

كما أشارت الرابطة في بيانها إلى أن الخيار المفضل لا يزال يتمثل في "استئناف البطولات في منتصف حزيران/يونيو، وهو مرهون بمعرفة الشروط التي سيتم اتخاذها لتخفيف تدابير الحجر الحالية، وستقدمها الحكومة في الأيام المقبلة".

وتعد فرنسا التي أعلنت الاغلاق التام حتى 11 أيار/مايو المقبل على أقل تقدير، من الدول الأكثر تضررا بفيروس كورونا، مع ارتفاع عدد الوفيات لما يزيد عن 21 ألف شخص، والمصابين لما يناهز 159 ألفا، بحسب احصائيات الجمعة.

بدوره، أعرب رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم نويل لو غريت، الجمعة، عن أمله في أن تقام نهائيات كأس فرنسا وكأس رابطة الأندية المحترفة قبل استئناف مباريات الدوري.

ومن المقرر أن يلتقي باريس سان جرمان مع سانت إتيان في نهائي الكأس، في حين سيواجه الفريق الباريسي نفسه، ليون في نهائي كأس الرابطة.