شاهد: صالونُ حلاقة في مستشفى والسبب كورونا.. قصّاتٌ مجانية للممرضات والأطباء

حلاقة مجانية للممرضات في مارسيليا..

فيما تجابه فرنسا وباء كورونا بما يحصده من أرواح وفيما يسابق العاملون في المستشفيات من أطباء وممرضين الزمن لإنقاذ أكبر عدد ممكن من المصابين بالفيروس القاتل، ارتأت مجموعة من الحلاقين والحلاقات في مارسيليا أن تساهم في هذا "المجهود الحربي" من خلال قص شعر الممرضات وبالمجان في أحد مستشفيات المطلّة على ساحل المتوسط.

وتهدف المبادرة إلى التخفيف من وطأة الضغوط اليومية التي يرزح تحتها من يقف في خط الدفاع الأول ضد عدوّ خفيّ.

الطريف أنه لم يعد هناك مجال للتمييز بين من جاء متطوعا للحلاقة ومن يباشر عمله في المسشتفى إذ ارتدى هؤلاء المتطوعون نفس اللباس الذي يرتديه الأطباء الفرق الوحيد يمكن في المقص بيد هذا والسمّاعة بيد ذاك.

ومن محاسن الصدف أن قسم الأمراض المعدية في هذا المستشفى يديره الطبيب الفرنسي ديدييه راوول الذي ذاع صيته بعد أن دعى لاستعمال عقار كلوروكين المضاد للملاريا في علاج وباء كورونا. هذا الطبيب نفسه لم يسلم من أنامل ومقصّ الحلاّقين، إذ ناله من "طيّب" هذه المبادرة نصيب.