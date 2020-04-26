رئيس الوزراء الفرنسي يقدّم الثلاثاء استراتيجية وطنية للخروج من الحجر الإلزامي

يُقدّم رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب يوم الثلاثاء الاستراتيجية الوطنية للخروج من الحجر الذي فُرض لمواجهة فيروس كورونا الجديد، وفق ما قال مكتبه لوكالة فرانس برس.

ويعقب ذلك مناقشة وتصويت في الجمعية الوطنية.

كما سيتم الثلاثاء الكشف عن تطبيق الكتروني لتتبّع اثر الاشخاص الذين خالطوا مصابين بالفيرويس.

وتم تحديد سبعة عشر أولوية لإخراج البلاد تدريجياً من حالة الإغلاق، اعتباراً من 11 ايار/مايو. وهي تشمل إعادة فتح المدارس، واستئناف عمل الشركات، وعودة حركة وسائل النقل العام إلى طبيعتها، وتأمين أقنعة ومعقمات، ودعم كبار السن.

وسيجري عدد من الوزراء الاثنين مناقشات مع ممثلي المجتمعات المحلية لمناقشة مختلف الخيارات.

تخضع فرنسا منذ 17 اذار/مارس لقيود على خلفية تفشي الفيروس، وتواجه الحكومة تحدي تحقيق توازن دقيق لإنعاش الاقتصاد دون التسبب في عودة الوباء.

وأظهر استطلاع أجرته مؤسسة ايفوب لصحيفة جورنال دو ديمانش، أن 39 بالمئة فقط من الفرنسيين يثقون في قدرة الحكومة على التعامل بفعالية مع أزمة الفيروس، أي أقل بسبع نقاط عن الأسبوع الماضي.

واودى الوباء بحياة 22614 شخصا في فرنسا منذ بداية اذار/مارس، مع تسجيل 369 وفاة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية، وفقًا لأرقام رسمية صدرت أمس السبت.