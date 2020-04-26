وفاة 17 شرطياً جراء إصابتهم بفيروس كورونا في البيرو

ذكر مسؤولون والإعلام الرسمي في البيرو، أن 17 شرطيا توفوا جراء إصابتهم بفيروس كورونا الجديد أثناء عملهم في تنفيذ تدابير الإغلاق.

وكانت السلطات البروفية قد أعلنت في وقت سابق هذا الأسبوع، إصابة 1300 شرطي بوباء كوفيد-19.

وقال وزير الداخلية الجديد غاستون رودريغيز أمس السبت، إنه "توفي 17 شرطياً في كافة أنحاء البلاد، 11 منهم في ليما". وتسلم رودريغيز مهامه الجمعة بعد الاستقالة المفاجئة لسلفه في أعقاب صدور عدد الإصابات بين قوات الأمن.

وأفادت وكالة أنباء "أندينا" الرسمية السبت، أن الارتفاع بعدد الإصابات في أوساط عناصر الشرطة يعود إلى تعرضهم للفيروس "عند التدخل لردع الأشخاص الذين يخرقون التدابير الصادرة لاحتواء تفشي كورونا الجديد".

وتخضع البيرو للإغلاق منذ 16 آذار/مارس.

وقال رودريغيز إن وزارته خصصت 50 مليون سولاً بيروفياً (15 مليون دولار) "لشراء معدات حماية كالأقنعة والقفازات" للشرطة.

وأضاف أنه من المقرر صدور نتائج نحو 220 ألف فحص كوفيد-19 أجريت لقوات الأمن خلال الأسبوع الأول من أيار/مايو، مؤكداً "لدينا التزام بالاعتناء بهم". وشدد على "ضرورة أن تكون الشرطة مجهزة بشكل جيد" بمواجهة الوباء.

ووفق تعداد صادر عن جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، سجلت البيرو أكثر من 25 ألف إصابة و700 وفاة حتى الآن بالفيروس القاتل.