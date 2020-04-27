مدير "إيرباص" التنفيذي: الشركة تخسر المال بسرعة غير مسبوقة

أطلق الرئيس التنفيذي لشركة إيرباص للطيران تحذيراً من الأعباء الاقتصادية التي تسبب بها وباء كوفيد-19 والضرر الذي ألحقه بالشركة. وفي رسالة وجهها إلى موظفي الشركة البالغ عددهم 135 ألفا، حذر غيوم فوري من أن أموال إيرباص تستنزف بشكل غير مسبوق.

وقد أعلنت الشركة هذا الشهر أنها ستخفض إنتاجها إلى الثلث، في وقت يتوقع أن تتقلص صناعة الطائرات في ضوء الجائحة. وبين فوري أن ذلك لا يعكس بعد أسوأ السيناريوهات بالنسبة إلى الشركة، داعيا الموظفين إلى الاستعداد لتخفيض عدد مواطن، الشغل اكثر مما تم إعلانه في السابق.

وكانت إيرباص بدأت بإقرار البطالة الجزئية بحق ثلاثة آلاف موظف في فرنسا بتمويل حكومي، وقال الرئيس التنفيذي للشركة إنه لا يستبعد أن يتم اتخاذ إجراءات إضافية في السياق ذاته، مبينا أن مستقبل إيرباص في خطر إذا لم يتم التحرك الفوري لإنقاذ الموقف.

وأشار فوري أيضا إلى أن الاجراءات الجديدة المتعلقة بالإنتاج ربما تظل قائمة، ريثما تتم إعادة تقييم الطلب الذي قد يستغرق شهرين أو ثلاثة أشهر. وينتظر أن تنشر إيرباص نتائجها الخاصة بالثلاثي الأول خلال اليومين المقبلين، في وقت أقعدت جائحة كوفيد شركات الطيران العالمية عن العمل، من حيث تراجع حركة النقل الجوي بنسبة تتراوح بين 80 و90 في المائة.