كوفيد-19: نحو 3 ملايين إصابة عالميا واستقرار نسبي لحصلية الوفيات اليومية في دول غربية

على الرغم من أنّ حصيلة المصابين بكوفيد-19 باتت تناهز ثلاثة ملايين شخص حول العالم، وعلى الرغم من أن عدد الوفيات التي تسبب بها الفيروس تخطّت 206 آلاف، تستعدّ حكومات دول عدّة، بينها فرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة، إلى تخفيف جزئي للقيود المشددة التي أجبرت نصف البشر على التزام منازلهم لأسابيع، وذلك على وقع تحذيرات أطلقتها منظمة الصحة العالمية.

ففي إسبانيا خرج الأطفال من منازلهم أمس الأحد، للمرّة الأولى منذ ستّة أسابيع، تزامناً مع تخفيف عدد من الدول إجراءات الإغلاق، في وقت رجّحت ولاية نيويورك استئناف الأنشطة الاقتصادية بعد 15 أيّار/مايو في ضوء تراجع الوفيّات اليوميّة بكوفيد-19.

ويبدو أنّ الحصيلة اليوميّة للوفيات في الدول الغربية بدأت تستقر بل وتتراجع في الدول الأكثر تأثّراً بالوباء إذ بدأت الأعداد الصادرة من إيطاليا وإسبانيا وفرنسا تستقرّ في الأيام الأخيرة.