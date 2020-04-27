كورونا يتفشى في مزرعتين في هولندا.. وتسجيل إصابات بين حيوانات المنك

أكدت مزرعتان لتربية حيوانات المنك في هولندا إصابات بعدوى كوفيد 19 بين الحيوانات، وفقاً لوزارة الزراعة الهولندية الأحد.

وقالت الوزارة في بيان إن حيوانات المنك في المزرعتين، اللتين تقعان على مسافة 15 كيلومتراً من بعضهما البعض في جنوب هولندا، "أظهرت أعراضاً متعددة بما في ذلك مشاكل في الجهاز التنفسي".

حيوانات المنك هي ثدييات داكنة اللون لاحمة تتميز بفرائها الثمين.

وتم فتح تحقيق لتحديد مصدر العدوى.

تفترض السلطات أن العدوى انتقلت من البشر إلى الحيوانات في المزرعتين، حيث تم تسجيل إصابات بين الموظفين. وشددت على أنه رغم "إمكانية انتقال العدوى بين البشر والحيوان، فإن تأثير إصابة المنك على صحة الإنسان يكاد لا يذكر".

ولمنع انتشار المرض إلى المزارع الأخرى، تحظر السلطات خروج أي حيوانات أو سماد من المزارع المصابة.

وتقوم السلطات كذلك بجمع عينات من الحيوانات السليمة والمصابة وجمع عينات هواء وغبار في المنطقة المجاورة "كإجراء وقائي".

وقالت الوزارة إن الطرق العامة حول المزرعتين أغلقت، ونصحت الناس بعدم المشي أو ركوب الدراجات في دائرة يبلغ نصف قطرها 400 متر حتى يتم تحليل العينات.

هذه ليست حالات العدوى الأولى المسجلة بين الحيوانات.

في وقت سابق قال المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) إن نمرًا في حديقة للحيوانات في نيويورك أظهر نتائج إيجابية تؤكد إصابته بكوفيد 19 بعد معاناته من أعراض مرض تنفسي. وأضاف أن "المركز على علم بإصابات لعدد قليل من الحيوانات الأليفة، بما في ذلك القطط والكلاب، تم تسجيلها بعد اتصال وثيق مع أشخاص مصابين".

نصحت السلطات الناس بمعاملة الحيوانات الأليفة كأفراد الأسرة الآخرين، وعدم السماح لهم بالتفاعل مع الناس أو الحيوانات خارج المنزل.

ويوصى أيضًا بعزل من يشتبه بإصابتهم عن الحيوانات الأليفة في المنزل كذلك، وليس فقط أفرد الأسرة الآخرين.