بيلوسي تعلن دعمها للمرشح الديمقراطي جو بايدن في سباق الرئاسة الأمريكية

أعلنت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي الإثنين تأييدها المرشح الديمقراطي للرئاسة نائب الرئيس السابق جو بايدن لخوض السباق إلى البيت الأبيض في الـ3 من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وقالت بيلوسي في رسالة عبر الفيديو "اليوم، يسرني أن أؤيد جو بايدن لتولي رئاسة الولايات المتحدة لأنه سيكون رئيساً استثنائياً".

لم يعلن الحزب الديمقراطي بعد تسمية جو بايدن (77 عاما) رسمياً مرشحه لخوض السباق الرئاسي في انتظار انعقاد مؤتمره في آب/اغسطس، لكنه بات المرشح الوحيد من جانب الديمقراطيين بعد انسحاب منافسه بيرني ساندرز في مطلع الشهر.

وبعد شهرين من الانتخابات التمهيدية التي صوتت خلالها حوالى ثلاثين ولاية، جاءت نتائج ساندرز الذي قدم برنامجا يساريا بعيدة جدا عن تلك التي حققها بايدن الذي بات يعتبر الشخصية القادرة على جمع القاعدة الناخبة الوسطية من أجل إلحاق الهزيمة بدونالد ترامب في 2020.

وقدمت غالبية كبرى من شخصيات الحزب دعمها لجو بايدن خلال الانتخابات التمهيدية.

وأعلن الرئيس السابق باراك أوباما بدوره دعمه لبايدن قبل أسبوعين.

ومنذ بدء انتشار فيروس كورونا، توقفت الحملة الانتخابية ولا يظهر بايدن إلا لماما من منزله حيث يسجل أشرطة فيديو.