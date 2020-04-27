كنس الشوارع عقوبة من لا يرتدي كمامة في دولة إفريقية

أجبرت الشرطة في مدغشقر، الإثنين، مواطنين تم القبض عليهم في الشارع وهم لا يرتدون كمامات للحماية من فيروس كورونا، على كنس الأرصفة والشوارع، حسب ما أفادت به قوات إنفاذ القانون.

وألزم الرئيس أندريه راجولينا السكان على ارتداء الكمامات في الهواء الطلق في العاصمة أنتاناناريفو، وكذلك في مدينتي فيانارانتسوا وتواماسينا، للحد من إنتشار الفيروس القاتل.

وأعلنت السلطات عن القاعدة الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ الإثنين الماضي، في 20 نيسان/أبريل إلى جانب الرفع التدريجي لإجراءات الحجر الصحّي في المدن الرئيسية الثلاث، كما حذّرت السلطات من أن المواطنين الذين يغادرون منازلهم بدون كمامات سيواجهون عقوبة خدمة مدنية.

وقال رئيس عمليات مكافحة فيروس كورونا، الجنرال إيلاك أوليفييه اندرياكايا على التلفزيون الحكومي إنّ "سبعين بالمئة من الناس في الشارع تقيّدوا بالقاعدة... لأنهم يخشون الاضطرار لكنس الأرصفة". وأضاف أندرياكايا أن "الإجراءات اتخذت قبل سريان العقوبات لرفع مستوى الوعي والقدرة على توزيع الكمّامات". وتابع "أعتقد أن هذا كاف وأن العقوبات يجب أن تطبق الآن".

وقال نائب رئيس الشرطة كريستيان راكوتوبي إن حوالي 500 شخص في أنتاناناريفو وفيانارانتسوا تعرضوا لهذا العقاب الإثنين.

وأفاد مفوض انتاناناريفو هيكتور رازافيندرازاكا أن 25 شخصا حُكم عليهم على الفور واضطروا لكنس شوارع الترابية في العاصمة. وتم نشر صور المخالفين على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولحدّ الآن، سجّلت الدولة الجزيرة في المحيط الهندي عن 128 حالة إصابة بفيروس كورونا، تعافى منهم 75 مريضا، فيما لم تسجل وفيات حتى الآن.