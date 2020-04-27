السعودية تلغي عقوبة الإعدام بحق مرتكبي الجرائم من القصر

ألغت المملكة العربية السعودية عقوبة الإعدام بحق مرتكبي الجرائم من القصر، وفق بيان نشرته هيئة حقوق الإنسان المدعومة من الحكومة.

وفي بيان نشرته الهئية على صفحتها في موقع تويتر على الإنترنت، رحب رئيسها عواد العواد بالأمر الملكي الذي وضع حدا لقعوبة الإعدام بحق القصر المدانين بارتكاب الجرائم.

وقال العواد إن صدور الأمر من شأنه أن يساعد في إرساء قواعد قانون جنائي أكثر حداثة، تماشيا مع اصلاحات في قطاعات رئيسية تشهدها البلاد، ضمن رؤية 2030 التي يشرف عليها الأمير محمد بن سلمان، وفق ما جاء في البيان.

وأشار العواد إلى أن الأمر يعني أن الشخص الذي يصدر بحقه حكم بالإعدام لقاء جرم ارتكبه وهو قاصر، سوف لن يطبق عليه الحكم، ولكنه سيسجن في المقابل لفترة لا تتعدى عشر سنوات في مؤسسات إصلاحية تخص الأحداث.

ويأتي صدور الأمر الملكي بعيد أيام من إلغاء عقوبة الجلد في البلاد كعقوبة تعزيرية، وتعويضها بعقوبة السجن أو الغرامة المالية، أو فرضهما معا، أو القيام بخدمات اجتماعية.

وتتعرض المملكة العربية السعودية إلى انتقادات حادة من منظمات حقوقية دولية منذ زمن طويل، بسبب ما يعتبر انتهاكات لحقوق الإنسان.