رئيس منظمة الصحة العالمية: كان على العالم أن يصغي للمنظمة بشأن كورونا

أكد مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدانوم غيبريسوس، الإثنين، أن المنظمة أطلقت تحذيرات على أعلى مستوى بشأن فيروس كورونا المستجد منذ نهاية كانون الثاني/يناير، مبديا أسفه لتجاهل بعض الدول توصياتها.

وقال في مؤتمر صحفي عبر الفيديو في جنيف "كان على العالم الإصغاء بانتباه الى منظمة الصحة العالمية لأن حالة الطوارئ العالمية أعلنت في 30 كانون الثاني/يناير"، مع تسجيل 82 إصابة بالفيروس خارج الصين وقبل تسجيل وفيات.

وتتعرّض المنظمة لانتقادات حادة خاصة من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي علّق في وقت سابق من هذا الشهر تمويل واشنطن للمنظمة، بعدما اتّهمها بالتقليل من أهمية تفشي الوباء والتقرّب من الصين، حيث ظهر الفيروس لأول مرة أواخر العام الماضي. علما أن ترامب لم يقدّم أي دليل على اتّهاماته.

وأصر تيدروس على أن المنظمة التابعة للأمم المتحدة قدّمت منذ البداية المشورة الصائبة "المبنية على أفضل الحقائق العلمية والأدلة"، لكنّه أكد أن تفويض المنظمة لا يخوّلها "أن تفرض على الدول الأخذ بتوصياتها".

وأشار تيدروس إلى أنه كان يتعيّن على الدول "اتّخاذ كل تدابير الصحة العامة" عندما اعتبرت المنظمة في 30 كانون الثاني/يناير أن فيروس كورونا المستجد يشكل "حالة طوارئ قصوى". وقال "ننصح دول العالم باعتماد مقاربة شاملة للصحة العامة" من خلال التقصي وإجراء الفحوصات والعزل وتعقّب المخالطين.

وأكد أن الدول التي اتّبعت توصيات المنظمة هي في "وضع أفضل" من غيرها، مضيفا أنه "يعود للدول أن ترفض أو تقبل" توصيات المنظمة، مشددا على ضرورة "تحمّل كل الدول مسؤولياتها".

وأسفر كوفيد-19 عن تسجيل أكثر من 206 آلاف وفاة ونحو ثلاثة ملايين إصابة في العالم وفق تعداد لوكالة فرانس برس الإثنين. وسجّلت الولايات المتحدة نحو 55 ألف وفاة، فيما يناهز عدد الإصابات على أراضيها مليون حالة مسجّلة.