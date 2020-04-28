زيادة في عدد الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا مع تخفيف قيود الإغلاق

أكد مركز مكافحة الأمراض في ألمانيا أن معدل الإصابة بفيروس كورونا المستجد قد ارتفع قليلا، مشيرا إلى أن عدد الإصابات الجديدة لا يزال في مستوى يمكن التحكم فيه. وحسب المعهد فإن كل مصاب بفيروس كوفيد-19 بإمكانه نقل العدوى في المتوسط إلى شخص واحد آخر، مما يعني أن معدل الاستنساخ ارتفع إلى حوالي 1، وهو ما يشير إلى أن عدد الإصابات الجديدة لم يعد يتراجع مثلما كان عليه الحال خلال الأيام الماضية.

وأوضح لوتر فيلير، رئيس معهد روبرت كوخ أنّ معدل الاستنساخ يبلغ الأن 0.96، وقد سبق للسلطات الألمانية أن أكدت أن تسعى إلى الحفاظ على المعدل عند 1 لكي تبقى الجائحة قابلة للإدارة من طرف نظام الرعاية الصحية.

وبلغ معدل الاستنساخ حوالي 0.7 قبل أن تخفف ألمانيا قيود الإغلاق في الـ 20 من أبريل-نيسان للسماح للشركات الصغيرة باستئناف نشاطها تدريجيا، مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي. ومن السابق لأوانه القول ما إذا كانت هذه الخطوة قد أدت إلى الزيادة.

ودعا فيلير المواطنين إلى الاستمرار في الالتزام بتدابير الأمان واحترام مسافة التباعد الاجتماعي وارتداء الأقنعة في وسائل النقل العام أو خلال الذهاب إلى التسوق والبقاء في المنزل قدر الإمكان.

وأكدت المصادر الصحية أنّ ألمانيا سجلت حاليا حوالي 1000 إصابة جديدة، في حين يعاني ما يقرب من 160 ألف شخص من الإصابة بالفيروس بينما وصل عدد الوفيات حوالي 6 آلاف.