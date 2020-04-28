فيفا: ممنوع "البصق" في مباريات كرة القدم بعد استئناف المنافسات

لن يكون بمقدور لاعبي كرة القدم ممارسة عادة البصق بعد استئناف المنافسات المعلّقة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، بحسب البروفسور ميشال دهوغ رئيس اللجنة الصحية في الاتحاد الدولي (فيفا).

وقال دهوغ لصحيفة "تيليغراف" البريطانية "هذه ممارسة شائعة في كرة القدم وليست صحية أبدا، عندما نستهل مباريات كرة القدم مجددا، أعتقد أنه يجب تجنب هذا الأمر قدر الإمكان،، يبقى معرفة ما إذا كان ذلك ممكنا".

وتحدث عن خطر توجيه إنذار من قبل الحكام للاعب الذي يقوم بالبصق "يمكن للحكم أن يرفع بطاقة صفراء. هذا أمر غير صحي ويمكنه نشر الفيروس. هذا أحد الأسباب الذي يجعلنا نتوخى الحذر الشديد قبل استئناف المباريات مرة أخرى،، لست متشائما لكني أشك في نجاح الأمر".

وبحسب الدكتور إيان بريرلي عالم الفيروسات في جامعة كامبريدج "تبقى الكريات اللعابية الحاملة للفيروس على أرض الملعب لعدة ساعات"، لذا يمكن للبصق أن ينقل العدوى خلال المباريات. وحذر بريرلي من طريقة الاحتفال بعد تسجيل الأهداف، المصافحة قبل المباريات وتبادل القمصان بعد نهايتها.

وفي مقابلة أخرى مع شبكة "بي بي سي" أعلن ميشال دهوغ عن "تشاؤمه الكبير" بإمكانية معاودة الدوريات الأوروبية.

وقال الطبيب البلجيكي "الوضع مختلف من دولة إلى أخرى، فذروة (الوباء) لم تشهدها كل دولة في وقت واحد، لكن اليوم في 28 نيسان/أبريل، لسنا جاهزين لمعاودة مسابقات كرة القدم"، مشيرا إلى أن الأمر سيكون مماثلا على الأرجح "في الأسابيع المقبلة"، وبالتالي فإنه يتعين على السلطات الكروية الوطنية محاولة "الإستعداد لبداية جيدة للموسم المقبل".

وتابع "ثمة خطر وهذا الخطر تداعياته ليست صغيرة،، إنها مسألة حياة أو موت، بصفتي طبيب لست مخولا للتحدث نيابة عن منظمي المباريات، لكن في الوقت الحالي ومن الناحية الطبية، فأنا متشائم جدا".