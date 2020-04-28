فرنسا تفتح المتاجر في 11 مايو وتجعل ارتداء الكمامات إلزاميا في وسائل النقل

قام رئيس الوزراء إدوار فيليب، الثلاثاء، بعرض خطة الحكومة لتخفيف إجراءات العزل العام المفروضة في البلاد أمام البرلمان الفرنسي، حيث أكد أنه سيكون هناك "كمامات كافية في البلاد لتلبية الاحتياجات اعتباراً من 11 أيار/مايو"، الموعد المقرر لبدء تخفيف تدابير الاحتواء في فرنسا، إحدى الدول الأكثر تضررا من جائحة كوفيد-19.

وأكد رئيس الوزراء أن ارتداء الكمامات سيكون إلزاميا في وسائل النقل العامة بدءا من ال11 من مايو/آيار المقبل

وقال فيليب أمام النواب "نحن بصدد تسلم نحو 100 مليون قناع جراحي في الأسبوع حالياً، وسوف نتلقى ما يقرب من 20 مليون قناع للاستخدام العام قابلة للغسل اعتباراً من أيار/مايو"، مضيفًا أن العاملين في المدارس والتلاميذ سيحصلون على أقنعة.

فتح المدارس على مرحلتين في 11 و18 أيار/مايو

وأعلن رئيس الوزراء أنه سيعاد فتح المدارس في فرنسا تدريجيًا على أساس طوعي، إعتبارًا من 11 أيار/مايو لرياض الأطفال والمدارس الإبتدائية، و18 أيار/مايو لطلاب المدارس الإعدادية.

وفي ما يتعلق بالمدارس الإعدادية، سيصبح إرتداء قناع الوقاية "إلزامياً"، سيتم فقط فتح الأقسام التي لم تتأثر كثيرًا بمرض كوفيد-19، وفق ما قال فيليب أمام النواب الفرنسيين، مضيفًا أن القرار بشأن المدارس الثانوية سيُتخذ "نهاية أيار/مايو".

فتح المتاجر في 11 أيار/مايو باستثناء المقاهي والمطاعم

وبخصوص المحلات والمتاجر والمقاهي، أشار رئيس الوزراء الفرنسي إلى أن المتاجر، باستثناء المطاعم والمقاهي، ستفتح أبوابها مجددا إعتبارا من يوم 11 أيار/مايو مع مراعاة إجراءات الوقاية الصحية، بينما ستبقى صالات السينما والمسارح وكبرى المتاحف مغلقة.

وسيعاد كذلك فتح أسواق بيع المواد الغذائية، بحسب فيليب، الذي أشار إلى أنه سيتم اتّخاذ قرار بشأن الحانات والمطاعم أواخر أيار/مايو. وسيعاد كذلك فتح المكتبات والمتاحف الصغيرة.

700 ألف فحص لكورونا أسبوعيا في فرنسا اعتبارا من 11 ايار/مايو وعزل للمصابين

وواصل إدوار فيليب إعلانه عن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة الفرنسية في الأيام القادمة، بأن فرنسا ستجري أسبوعيا 700 ألف اختبار للأشخاص الذين يعانون من أعراض فيروس كورونا المستجد، إبتداء من يوم 11 أيار/مايو، تاريخ بدء التخفيف التدريجي لإجرءات الاحتواء، كما اقترح عزل الحالات الإيجابية.

وقال في كلمة عرض فيها إجراءات تخفيف العزل أمام النواب الفرنسيين "سنترك الخيار للشخص الذي أعطى اختباره نتيجة إيجابية لعزل نفسه في المنزل، ما سيؤدي إلى عزل كل من في المنزل لمدة 14 يوماً، أو عزل نفسه في مكان متاح له، لا سيما في الفنادق".

إستئناف الدوري الفرنسي غير ممكن قبل أيلول/سبتمبر

من جهة أخرى، قال رئيس الوزراء إنّ الرياضات الاحترافية ومن ضمنها كرة القدم، لا يمكن أن تستأنف نشاطها قبل أيلول/سبتمبر بسبب القيود المفروضة في البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وجاء كلام فيليب خلال مؤتمر صحفي تطرق فيه إلى خطط حكومته لرفع القيود تدريجيا في فرنسا وقال "لا يمكن تنظيم أي حدث يتخطى الحضور فيه 5 آلاف شخص حتى أيلول/سبتمبر على الأقل".