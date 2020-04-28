في زمن كورونا مع أخصائي التغذية نبيل العياشي.. كيف نحصل على تغذية متوازنة لتقوية المناعة خلال رمضان؟

تزامن شهر رمضان الكريم هذا العام مع تفشي فيروس كورونا كوفيد 19 في جميع أرجاء العالم، وإجراءات الحجر الصحي والإغلاق التام.

فكيف نحصل على تغذية متوازنة لتقوية المناعة خلال شهر رمضان وتجنب الإصابة بالفيروس القاتل وزيادة الوزن أثناء فترة العزل؟

في حديث لقناة يورونيوز مع أخصائي التغذية والحمية المغربي نبيل العياشي أكد لنا على ضرورة اتباع نظام غذائي متوازن خلال رمضان للحفاظ على صحة الجسم وتجنب زيادة الوزن وبالتالي تقوية المناعة وتجنب الإصابة بفيروس كورونا.

وأوضح العياشي أنه لا توجد وصفة خاصة تحمي الإنسان من الإصابة بالفيروسات عامة، وفيروس كورونا كوفيد 19 بصفة خاصة، لكن بالمقابل، اتباع نظام غذائي سليم يساعد الجسم على أن يصبح قادرا على التصدي والتغلب على المضاعفات التي قد تنجم عن الوباء.

وبما أن النظام الغذائي خلال شهر رمضان يشهد تغييرات في ظل الظروف الاستثنائية التي يفرضها الحجر المنزلي هذا العام، نصح الأخصائي بالاكتفاء بوجبة واحدة كاملة وهي وجبة الإفطار، حتى يتمكن الجسم من القيام بعملية التنقية لتقوية جهاز المناعة، إضافة إلى وجبة ثانوية أثناء السحور تكون عبارة عن فواكه موسمية أو فواكه جافة ولبن، مع الاكثار من شرب الماء وبعض السوائل كالشاي بدون سكر وحساء الخضر.

وقال العياشي إن أغذية مثل زيت الزيتون والتمور والحبوب الكاملة والبذور كالسمسم والينسون تساهم بشكل كبير في تقوية المناعة عند الإنسان.

كما أكد الخبير في التغذية أن الجانب النفسي يلعب دورا مهما عندما نتحدث عن المناعة، لأن نفسية الشخص تمكنه من بناء مناعة فعالة، تساعده على تجاوز الضغوطات النفسية والمهنية والشخصية، خاصة في ظل الحجر المنزلي.

وأضاف لعياشي أن أهم عامل يضعف الجهاز المناعي عند الإنسان هو اضطراب مواعيد النوم خاصة في الليل.