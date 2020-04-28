شاهد: البنتاغون ينشر رسمياً ثلاثة مقاطع فيديو لـ"أجسام غريبة" رصدتها البحرية الأمريكية

أنهت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) فصولاً من الجدل حول ما إذا كانت تسجيلات انتشرت خلال العقدين الماضيين لما اعتبر أجساماً طائرة غريبة حقيقية أم لا.

وقام البنتاغون رسمياً بإصدار ثلاثة مقاطع فيديو في 27 نيسان/ أبريل لما اعتبره "ظواهر جوية غير محددة".

و كانت قد انتشرت لقطات من هذه التسجيلات على نطاق واسع عبر الإنترنت.

وتُظهر مقاطع الفيديو بالأبيض والأسود، التي قالت وزارة الدفاع إن طيارين تابعين للبحرية سجلوها في عامي 2004 و 2015، ما يبدو أنه سباقات لأجسام عالية السرعة في السماء.

وتُظهر مقاطع الفيديو التي تعود لعام 2004، جسمًا يشبه الصحن يحوم ويدور في الهواء قبل أن يبتعد.

وفقاً لما قاله الطيارون الذين التقطوا الفيديو لصحيفة نيويورك تايمز فإن الحادث وقع على بعد 100 ميل من الشاطئ فوق المحيط الهادئ.

مقطعان آخران، تم التقاطهما عام 2015، من قبل طياري البحرية على الساحل الشرقي للولايات المتحدة، وفقًا لمقال منفصل لصحيفة نيويورك تايمز، تظهر فيهما أجسام تتحرك بسرعة عبر السماء، أحدها يدور في الهواء.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان مصاحب للفيديو: "وزارة الدفاع تنشر مقاطع الفيديو من أجل توضيح أي مفاهيم خاطئة من قبل الجمهور حول ما إذا كانت اللقطات التي تم تداولها حقيقية أم لا، أو ما إذا كان هناك المزيد من الفيديوهات. الظواهر الجوية التي لوحظت في مقاطع الفيديو لا تزال توصف بأنها "غير محددة".

نشر البنتاغون لمقاطع الفيديو هذه يضيف إلى شرعيتها وبالتالي سيحفز المزيد من التكهنات حول الأجسام الغريبة ووجود مخلوقات فضائية وتواصلها مع البشر.

يذكر أن البحرية الأمريكية لديها مبادئ توجيهية للإبلاغ، يجب على الطيارين اتباعها عند رؤيتهم لأي أجسام غريبة في أجواء المناطق المحظورة والعسكرية وغيرها.