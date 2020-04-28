أكبر طائرة في العالم تزوّد ألمانيا بأقنعة واقية

حطت طائرة نقل عملاقة الاثنين على مدرج مطار لايبزيغ في شرق ألمانيا. الأمر يتعلق بطائرة أنتونوف "أن 225" ، أكبر طائرة في العالم، والتي زودت ألمانيا بأكثر من 10 ملايين قناع واقٍ من الصين.

وقامت الطائرة "أن 225"، الملقبة بـ "مريا" ، بشحن حمولتها من تيانجين للسماح لبرلين بتجنب أي مخاطر في نقص معدات الحماية الشخصية لمكافحة وباء كوفيد 19 بشكل فعال.

Virus Outbreak Germany Bundeswehr Face Masks Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved. Jens Meyer

حجم طائرة الشحن هذه مثير للإعجاب، إذ يبلغ طولها 88 مترا ويصل ارتفاعها إلى 18 مترا وطول جناحيها يزيد عن 84 مترا، وهي مجهزة بستة مفاعلات، ومعدات الهبوط فيها لا تقل عن 32 عجلة. وتملك الطائرة قدرات تحميل كبيرة، وهي قادرة على نقل ما يصل إلى 250 طنا من المواد، وبإمكامها حمل 50 سيارة.

وفي الأصل، تم تطوير الطائرة في العام 1988 من قبل الشركة الأوكرانية أنتونوف لنقل مكوك الفضاء السوفياتي "بوران" من موقع إنتاجها في موسكو إلى موقع الإطلاق في بايكونور. في العام 1989، قامت الطائرة "أن 225" التي تحمل هذا المكوك برحلة عرضية خلال معرض "بورجيه" للصناعات الجوية في فرنسا.

وقد استقبلت وزيرة الدفاع الألمانية آنيغريت كرانب-كارنباور طائرة أنتونوف "أن 225" القادمة من الصين في لايبزيغ حيث أكدت بخصوص الأقنعة التي تحملها الطائرة أنها ضرورية لمنع انتشار الفيروس المستجد على الأراضي الألمانية.

Virus Outbreak Germany Bundeswehr Face Masks Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved. Jens Meyer

وستقوم وزارة الصحة بتنظيم عملية توزيع هذه الأقنعة الواقية حيث سيقدم معظمهما إلى المستشفيات ودور رعاية المسنين في جميع أنحاء البلاد.

وحسب أحدث البيانات الصادرة عن وزارة الصحة الألمانية، فقد تم تسجيل 154.175 إصابة بفيروس كورونا المستجد و5.640 حالة وفاة في البلاد.

Virus Outbreak Germany Bundeswehr Face Masks Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved. Jens Meyer

وكانت طائرة أنتونوف أخرى قد سلمت إلى ألمانيا يوم الأحد دفعة من 8 ملايين من الأقنعة الواقية. ويتعلق الأمر بطائرة روسلان "أن 124" وهي أقل حجما من شقيقتها "أن 225" حيث يبلغ طولها 70 مترا. وخلافا لـ "مريا" ، فقد تم إنتاج حوالي 60 نسخة من"روسلان". وسبق وأن قامت طائرة أنتونوف "أن 225" بتسليم شحنة من الأقنعة الواقية إلى فرنسا في الـ 19 أبريل-نيسان الجاري.