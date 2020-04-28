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شاهد: كنيسة فنزويلية تقيم قداساً عبر مكبرات الصوت بحضور "أسماء مصليها"

تستمر دور العبادة حول العالم بالتقيد بالقيود التي فرضها تفشي فيروس كورونا، مما يحتم عليها الاستمرار بإقامة الشعائر الدينية عن بعد وبابتكار.

في مدينة سان كريستوبال الفنزويلية أقامت كنيسة قداسًا باستخدام مكبرات الصوت.

وكُتبت أسماء من أراد الحضور على أوراق لصقت على المقاعد.

وأرسل المصلون الذين يحضرون عادة القداس أسماءهم عن طريق تطبيق واتس آب وبعضهم تركوها بقصاصات على نوافذ الكنيسة.

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