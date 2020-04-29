شاهد: شركة خاصة تنتج "دروعا" ثلاثية الأبعاد لحماية الأطباء المصريين في معركتهم ضد كورونا

منذ أن بدأت عدوى فيروس كورونا المستجد بالانتشار في مصر، حرص يحيى دوير على سهر الليالي لرعاية مرضاه، متسلحا بقناع للوجه ثلاثي الأبعاد هو بمثابة "درع" يحميه من الوباء. لقد تم توزيع تلك الكمامات الخاصة التي أنتجتها شركة "الجيزة سيستمز" للتكنولوجيا ومقرها في القاهرة، على آلاف الأطباء في جميع أنحاء البلاد مجانًا.

كان دوير، وهو رئيس وحدة العناية المركزة في مستشفى الشيخ زايد آل نهيان في إحدى ضواحي القاهرة الشعبية، من أوائل العاملين في الصحة، الذين تلقوا قناع الوجه المنتج بكلفة منخفضة نسبيًا والمصمم ليكون ذا فاعلية.

واتصل دوير بالشركة من خلال موقع فيسبوك، بعد أن لاحظ مشاركة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي تدعو الأطباء إلى الاستفادة من قناع الوجه هذا، في الوقت الذي لم يكن القناع متاحا في الأسواق.

وقال دوير لوكالة فرانس برس "تشعر بالأمان عند ارتدائه، إضافة إلى أن التصميم أنيق". ويتألف القناع من غطاء بلاستيكي متصل بشريط مطاطي ملفوف حول الرأس يمنع إنتقال المرض. وتلقى المستشفى الذي يعمل فيه دوير نحو 100 إصابة بالوباء ما جعله أكثر حذراً بشأن إجراءات السلامة.

وأضاف دوير أن هذه الكمامات الخاصة "أسهل من إرتداء النظارات الواقية ويمكن تنظيفها بسهولة ونقوم بتطهيرها لمدة 20 دقيقة في البلازما بعد إنتهاء مناوبتنا".

وتجاوز عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 في مصر 4000 هذا الأسبوع مع تسجيل أكثر من 300 حالة وفاة حتى الآن بينهم أربعة الأطباء، بحسب نقابة الأطباء. "أبطال"، دفع نظام الرعاية الصحية المتدهور في مصر الأطباء إلى شراء معدات الحماية الشخصية الخاصة بهم أو البحث عنها خارج نطاق الحكومة.

ونظرا لهذا النقص الكبير، قررت شركة "الجيزة سيستمز" التدخل مستخدمة تكنولوجيا التصنيع الرقمي مع فريق من المهندسين الذين يعملون في مختبر يسمى "مشروع النيتروس". وقال محمد الحصري مدير الشركة إن "مشروع النيتروس يهدف إلى إيجاد حلول يومية لذوي الإعاقة، مع مواجهة البلاد لفيروس كورونا، فكّرنا في كيفية استخدام التكنولوجيا ذاتها لمساعدة الأطباء في المستشفيات".

وأوضح "نظرًا لأن لدينا خبرة في التكنولوجيا المساعدة، توجهنا إلى المستشفيات وسألنا عن احتياجاتهم، وهكذا توصلنا إلى تصنيع دروع الأوجه". بدءًا من طابعة ثلاثية الأبعاد تنتج 50 قناعا واقيا للوجه يوميًا، قام الحصري وفريقه بتطوير النموذج الأولي باستخدام قاطعات الليزر.

وتوزع الشركة الآن نحو 2000 قناع يوميًا على الأطباء في جميع أنحاء البلاد. ولعب المتطوعون دورًا أساسيًا في التأكد من تلقي الأطباء دروعهم المطبوعة بشكل ثلاثي الأبعاد عن طريق التعبئة لساعات طويلة، مثل الطالب الجامعي عبد الرازق صبري الذي يبلغ من العمر 21 عامًا. وقال صبري "لا أريد البقاء في المنزل من دون فعل شيء، كان علي أن أساعد الأطباء والمجتمع والدولة كذلك".

ودخلت شركة التكنولوجيا في شراكة حتى الآن مع نحو 25 مستشفى عامًا وخاصًا. ونتيجة حرص دوير وتحركه السريع لحماية طاقمه الطبي من الفيروس، إختارت وزارة الصحة المستشفى الذي يعمل فيه ليكون واحدا من مراكز العزل الرئيسية حيث يمكن للمصابين التعافي.

وفي رسالة مؤثرة نشرها على فيسبوك الشهر الماضي، أشاد بالتقنيين الذين أمدوا طواقم المستشفى بمعدات الوقاية الشخصية العاجلة. وكتب "نود أن نشكر الجميع من شركة جيزة سيستمز ومشروع نيتروس، لتوفير دروع الوجه لطاقم المستشفى ... نحن في غاية التواضع ويشرفنا أن نقاتل من أجل الناس ضد كوفيد-19". وأضاف "أبطالنا على الجبهة، نحن هنا من أجلكم".