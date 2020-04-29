الصحة الإيطالية تلجأ إلى"تطبيق تلغرام" لمحاربة الشائعات حول كورونا

بعد انتشار شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي تنصح بتناول الكحول لقتل كورونا المستجد في الجسم، حسمت وزارة الصحة الإيطالية الجدل وأصدرت بيانا يؤكد أن "استهلاك الكحول لا يحمي ضد كوفيد19 ولا يمنع المرء من الإصابة بالفيروس الجديد".

بيان وزارة الصحة الإيطالية أوضح أنه "على العكس من ذلك ، فإن خطر العدوى أكبر حين تناول الكحول فهو يضعف جهاز المناعة ، وبالتالي يقلل من قدرة الجسم على التعامل مع الأمراض المعدية".

وزارة الصحة تقدم النصح الطبي عبر تلغرام

انضمت الوزارة إلى منصة تطبيق التراسل الفوري، تليغرام في الحادي والثلاثين من آذلر/مارس وأصبح لديها حتى اليوم أكثر من نصف مليون مشترك ، حيث تقدم الوزارة تحديثات بشان انتشار الفيروس بالإضافة إلى نشر أحدث الإعلانات وتكذيب الشائعات داخل البلاد.

استخدام مجففات الشعر لا يقضي على الفيروس

وكشفت الوزارة أيضا عن خرافات أخرى يتم تداولها في إيطاليا وأكدت أن ما يقال من أن "استخدام مجففات الشعر كوسيلة للقضاء على الفيروس لا يعدو أن يكون خرافة". مضيفة :" استنشاق الهواء الساخن من مجفف الشعر لا يحميك من الإصابة بالعدوى. لا يمكن أن يصل هواء مجفف الشعر إلى درجات الحرارة العالية التي يموت فيها الفيروس. لن يكون هناك سوى تهيج في الأغشية المخاطية وخطر الحروق".

استنشاق الهواء الساخن لا يقي من فيروس كورونا

هذا و يتداول مستخدمون لوسائل التواصل الاجتماعي عبر العالم مقطع فيديو يدعي أن "استنشاق الهواء الساخن من مجفف الشعر أو في حمامات الساونا قد يقي من فيروس كورونا المستجدّ أو يعالجه". إلا أن هذا الادعاء خطأ، وبحسب الأخصائيين فإن "هذه الوسائل لا تنفع، ولا دليل على أن الحرارة تؤثر في علاج الفيروس.. الشيء الوحيد الذي سيفعله تعريض أنفك ووجهك للهواء الساخن من مجفف الشعر هو جفاف بطانة الأنف والفم والعين..في بعض الحالات قد يؤدي تشغيل الهواء الساخن من مجفف الشعر على الأنف والفم إلى حدوث حروق في الوجه والأنف والعين."

استنشاق الهواء الساخن يرفع حرارة الجيوب الأنفية الباردة التي تلائم الفيروسات. كما أنه ليس صحيحا أن الهواء الحار سيدخل الجيوب الأنفية "ويرفع درجة حرارتها إلى 56 درجة فيموت الفيروس

تعد وزارة الصحة الإيطالية من بين وزارت عديدة في إيطاليا وف يالعالم أيضا انضمت إلى تطبيق تليغرام لمحاربة الشائعات فوزارة الصحة الأوكرانية لديها أكثر من 870.000 متابع منذ 6 مارس.

استهلاك الكحول يؤدي إلى تفاقم الضعف الصحي

حذرت منظمة الصحة العالمية من أن يؤدي استهلاك الكحول إلى تفاقم الضعف الصحي، و مخاطر على الصحة العقلية، مشددة على أن شرب الكحول لا يحمي من الفيروس، بل قد يجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة. كما حذرت أن الكحول يعرض الجهاز المناعي في الجسم للخطر ويزيد من خطر النتائج الصحية السلبية.

منظمة الصحة العالمية تحذر من الشائعات

أكدت منظمة الصحة العالمية أن تناول المشروبات الكحولية ذات التركيز القوي لا يقضي على فيروس كوفيد-19. وكتبت منظمة الصحة العالمية في أوروبا إن "الخوف والمعلومات الخاطئة ولدت أسطورة خطيرة مفادها أن استهلاك الكحول عالي التركيز يمكن أن يقضي على فيروس كوفيد-19". وأضافت المنظمة أن "استهلاك أي كحول يشكل مخاطر صحية، ولكن استهلاك الكحول الإيثيلي عالي التركيز (الإيثانول)، وخاصة المغشوش الذي يتمّ تزويده بالميثانول، يمكن أن يؤدي إلى عواقب صحية خطيرة، بما في ذلك الوفاة".

هل يساعد رش الجسم بالكحول أو الكلور في القضاء على فيروس كورونا الجديد؟

منظمة الصحة العالمية كانت واضحة في نصيحتها بشأن التكيف مع الضغوط خلال فترة الوباء. فقد حذرت من تعاطي المشروبات الكحولية والتدخين والمخدرات للتعامل مع انفعالاتنا العاطفية خلال الأزمة.وقالت "كلا رش الجسم بالكحول أو الكلور لن يقضي على الفيروسات التي دخلت جسمك بالفعل. بل قد يكون ضاراً بالملابس أو الأغشية المخاطية (كالعينين والفم). مع ذلك، فإن الكحول والكلور كليهما قد يكون مفيداً لتعقيم الأسطح ولكن ينبغي استخدامهما وفقاً للتوصيات الملائمة".و

في إيران أفادت وسائل إعلام أن حوالي 300 شخص فقدوا حياتهم، وأن أكثر من 1000 أصيبوا بالمرض بعد تناول الميثانول "الكحول" السام فى جميع أنحاء إيران وسط شائعات بأنه يمكن أن يساعد في علاج كورونا