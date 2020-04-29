تركيا تتعهد بـ"الدفاع" عن حكومة الوفاق الليبية ضد "ديكتاتورية" حفتر

اتهمت تركيا الأربعاء الرجل القوي الليبي المشير خليفة حفتر بالسعي إلى "إنشاء ديكتاتورية عسكرية" وتعهدت "بالدفاع" عن حكومة الوفاق الوطني الليبية في طرابلس التي تعترف بها الأمم المتحدة.

ومنذ الإطاحة بالديكتاتور معمر القذافي الذي حكم البلاد لعقود وقتل في العام 2011، تعاني الدولة الغنية بالنفط في شمال إفريقيا من الفوضى مع تنافس ادارات في الشرق والغرب على السلطة.

وقال حفتر، الذي يسيطر على مساحات شاسعة من شرق ليبيا وشن في نيسان/أبريل من العام الماضي هجوما للسيطرة على طرابلس، الإثنين إن جيشه "قبل إرادة الشعب وتفويضه".

ونددت وزارة الخارجية التركية بتصريحات حفتر.

وقالت الوزارة التركية في بيان "بهذا الاعلان أظهر حفتر مرة اخرى انه لا يسعى لحل سياسي للأزمة في ليبيا ولا يدعم الجهود الدولية في هذا الصدد ... ويهدف الى خلق ديكتاتورية عسكرية في البلاد".

وتدعم تركيا حكومة الوفاق الوطني الليبية وقد أرسلت قوات ومقاتلين سوريين موالين لها لمساندتها.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى "الرد دون مزيد من التأخير على هذا الشخص الذي كشف بلا شك عن نيته إقامة نظام طغمة عسكرية في ليبيا".

وأكدت أن تركيا "ستواصل بالتأكيد الوقوف إلى جانب الشعب الليبي الشقيق في الدفاع عن حكومة الوفاق الوطني وجميع المؤسسات الشرعية الأخرى في ليبيا".