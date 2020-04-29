بوريس جونسون وخطيبته يرزقان بطفل

رُزق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وخطيبته كاري سيموندز بطفل وُلد، اليوم الأربعاء، في العاصمة لندن و هو ووالدته "بصحة جيدة"

وقال الناطق باسم جونسون وخطيبته أن الطفل "ولد في مستشفى في لندن في وقت مبكر من صباح اليوم" الأربعاء وأنه ووالدته "في صحة جيدة".

وكان جونسون (55 عاما) أصيب بفيروس كورونا المستجد ودخل إلى المستشفى حيث أمضى ثلاثة أيام في العناية المركزة وأصيبت خطيبته (32 عاما) بالعوارض نفسها.

يذكر أن جونسون تسلّم مقاليد الحًكم في المملكة المتحدة في شهر تموز/يوليو الماضي، ويعيش وخطيبته في مقره الرسمي "داونينغ ستريت"،

وكان جونسون وسيموندز أعلنا في شهر شباط/ فبراير الماضي أعلن نيتهما الزواج وأنهما بانتظار مولود كانت سيموندز حاملاً به.

وتبلغ سيموندز من العمر 32 عاما، وقد دخلت التاريخ باعتبارها أول سيدة تدخل مقر رئيس الوزراء البريطاني في داونينغ ستريت باعتبارها خطيبة، وليست زوجة.