العثور على عشرات الجثث البشرية وسط شاحنات أمام مركز للخدمات الجنائزية في نيويورك

تم استدعاء الشرطة الأمريكية في حي بروكلين في نيويورك، بعد أن عمد مركز للخدمات الجنائزية عجز عن استيعاب ضحايا وباء كوفيد-19، إلى تخزين عشرات الجثث البشرية على الجليد في شاحنات مستأجرة.

ووجد المحققون أن مركز أندرو كليكلي أجر أربع شاحنات لإيواء حوالي 50 جثة، ويبدو أنه لجأ إلى هذا الخيار، بعد أن فقد السيطرة في استيعاب الأعداد الكبيرة من الأشخاص المتوفين والسيطرة على الروائح الكريهة المنبعثة من جثث الموتى. وقد تم نقل الجثث إلى شاحنة تبريد كبيرة لاحقا. وأفاد مسؤول لم يكشف عن هويته انه لم توجه اي اتهامات جنائية في هذا الخصوص.

وقد واجهت مراكز الخدمات الجنائزية في نيويورك مصاعب كبيرة من أجل استيعاب أعداد الموتى، في وقت بلغ عدد الوفيات من ضحايا مرض كوفيد-19 في المدينة حوالي 18 ألف شخص منذ أواخر الشهر الماضي.

وفيما أعلمت شرطة نيويورك وزارة الصحة بشأن وضعية مركز الخدمات الجنائزية هذا الواقع تحت إشرافها، فإن الوزارة لم يصدر عنها أي رد بعد.