وباء كورونا: الولايات المتحدة الأولى عالميا بعدد الإصابات والوفيات.. وترامب يقول: الفيروس سيرحل

تخطى اليوم الخميس حاجز الوفيات جرّاء فيروس كورونا المستجد 227 ألف حالة حول العالم. وسجّلت الولايات المتّحدة مساء الأربعاء وفاة أكثر من 2500 شخص من جرّاء فيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، في حصيلة تزيد قليلاً عن تلك المسجّلة مساء الثلاثاء، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الوباء بالولايات المتحدة إلى 60.853 وفاة. ومساء الأربعاء قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب: "إنّ فيروس كورونا المستجدّ "سيرحل". وأكّد ترامب أن الفيروس "سيذهب. سيغادر، سيختفي، سيتم القضاء عليه"، من دون أن يوضح متى وكيف". وقد تجاوز عدد المتعافين عتبة مليون شخص في العالم.

هذا وقالت الاستخبارات الأمريكية الخميس إن الفيروس ليس من صنع الإنسان ولم يُعدل جينياً لتدحض العديد من الشكوك والاتهامات التي وُجهت إلى الصين حول الفيروس.