وفاة المدافع السابق لمنتخب إنجلترا لكرة القدم تريفور شيري في سن 72

توفي مدافع ليدز يونايتد وإنكلترا السابق تريفور شيري عن عمر ناهز 72 عاما. ورحل شيري، المتوج مع ليدز بلقب الدوري الإنكليزي موسم 1973-1974.

ونعى ليدز لاعبه السابق الذي خاض 27 مباراة دولية مع المنتخب الإنكليزي، وحمل شارة القائد في مباراته قبل الأخيرة مع "الأسود الثلاثة"، في بيان جاء فيه: "يشعر ليدز يونايتد بصدمة وحزن كبيرين جراء خبر الوفاة المفاجئة وغير المتوقعة، لأسطورة النادي تريفور شيري عن عمر يناهز 72 عاما".

وبرز شيري مع فريق مسقط رأسه هادرسفيلد، حيث بدأ مسيرته مع الفريق الأول عام 1965، قبل أن ينضم الى الجار اللدود ليدز يونايتد مقابل 100 ألف جنيه استرليني عام 1972 عقب سقوط فريقه السابق الى الدرجة الثانية.

والى جانب مساهمته في قيادة ليدز الى الفوز بلقب الدوري الإنكليزي عام 1974، وصل شيري مع الفريق الى نهائي كأس الأندية الأوروبية البطلة (دوري الأبطال حاليا) عام 1975، حين خسر أمام بايرن ميونيخ الألماني. وتوفي شيري بعد أقل من أسبوعين على وفاة زميله السابق في فريق ليدز يوناياد نورمان هانتر.

نورمان هانتر الثاني على اليمين مع نادي ليدز يونايتد سنة 1972 ا ب Bob Dear

وحمل شيري شارة قائد ليدز عام 1976 خلفا لبيلي بريمنر، ودافع عن ألوان الفريق في 486 مباراة، ضمن جميع المسابقات من 1972 حتى 1982، قبل الالتحاق بالجار الآخر برادفورد سيتي الذي شغل فيه منصب المدرب أيضا، خلال الفترة التي أمضاها معه حتى عام 1987 (دافع عن ألوانه من 1982 حتى 1985 كلاعب ومدرب). ونعى برادفورد لاعبه ومدربه السابق، معربا عن حزنه على من وصفه بأنه "مصدر إلهام للكثيرين".