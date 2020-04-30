ألمانيا تحظر بشكل كامل نشاطات حزب الله وتبدأ حملة تفتيش للمساجد وإسرائيل ترحب

أعلن وزير الداخلية الألمانية هورست سيهوفر حظر كافة النشاطات المؤيدة لحزب الله اللبناني في البلاد، كما كانت تطالب خصوصا الولايات المتحدة واسرائيل. وتماشيا مع قرار الحظر، بدأت فيه الشرطة الفدرالية تفتيش عدد من المساجد والنوادي في عدد من الولايات الألمانية كما ذكرت صحيفة "بيلد" الخميس، وأضافت الصحيفة أن أفراد الأمن قاموا بتفتيش المساجد والأندية في دورتموند وبرلين ومونستر وبريمن. وبحسب الداخلية الألمانية فإن التنظيم الشيعي المصنف بأنه "جمعية إرهابية" من قبل المكتب الاتحادي لحماية الدستور يستخدم ألمانيا في المقام الأول كملاذ ولجمع التبرعات. ولفت المتحدث باسم الداخلية في تغريدة له الخميس إن سيادة القانون وتطبيقه يمكنها أن تعمل حتى في وقت الأزمات. في إشارة إلى أزمة وباء كورونا في ألمانيا والعالم.

وقد رحبت وزارة الخارجية الاسرائيلية الخميس بقرار ألمانيا حظر كل نشاط لحزب الله اللبناني على أراضيها، معتبرة ذلك "خطوة مهمة" فيما أسمته "الكفاح العالمي ضد الإرهاب"، وأعرب وزير الخارجية يسرائيل كاتس عن "امتنانه العميق" لبرلين على هذا الإجراء، معتبرا أنه "قرار مهم جدا وخطوة مهمة وكبيرة في الحرب ضد الإرهاب في العالم" حسب تعبيره.