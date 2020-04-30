وباء كورونا: نثر طن من فضلات الدجاج في منتزهات لمنع سويديين من الاحتفال فيها

ستقوم مدينة لوند في السويد بوضع القمامة في متنزهاتها، لثني السكان عن الاحتفال بعيد الربيع التقليدي، وذلك سعيا منها لمكافحة انتشار وباء كوفيد-19 على ما أعلنت السلطات.

وطلبت البلدية التي تنوي أيضا نصب حواجز حول متنزه المدينة الرئيسي من السكان، التخلي عن "ليلة فالبورغيس" التقليدية هذه، التي يحتفل بها في 30 نيسان/أبريل، وهي احتفال شعبي جدا في السويد يرمز إلى انتهاء فصل الشتاء. وخلال هذه الاحتفالات يغني السويديون ويشعلون النار في مواقد في المتنزهات والحدائق.

وقال مسؤولون في البلدية لوكالة فرانس برس إن سلطات المدينة ستذهب أبعد من ذلك، مع نشرها طنا من فضلات الدجاج في المتنزه الرئيسي لتحقق بذلك هدفين، يتمثل الأول في صيانة الحدائق، والثاني بإبعاد الأشخاص الذين قد يحاولون انتهاك القيود المفروضة بسبب الوباء.

وقال غوستاف لوندبلاد الذي يتولى الشؤون البيئية في البلدية لوكالة فرانس برس: "فضلات الدجاج لها رائحة كريهة للغاية، وليس من الممتع الجلوس وسط رائحة كهذه".

وتكون الاحتفالات هذه التي قد تستقطب 30 ألف شخص، "عفوية". ولوند هي من أهم المدن الجامعية في السويد وغالبية سكانها البالغ عددهم 125 ألف نسمة هم من الطلاب.