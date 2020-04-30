مسجد في فرجينيا الأمريكية يوزع وجبات إفطار على المحتاجين خلال رمضان

قبيل موعد آذان المغرب، يقوم متطوعون وأجراء في المركز الإسلامي في فرجينيا بإعداد مئات وجبات الأكل، وتوزيعها على الناس امام المسجد، الذي أغلق أبوابه أمام المصلين بشكل استثنائي، بعد فرض الحجر الصحي في ظل جائحة كوفيد-19.

ويقول المدير في المركز سيف رحمان، إن شهر رمضان مناسبة تلتقي فيها الأقلية المسلمة، كما أنه يمكن من جمع التبرعات التي تعتمد عليها ميزاتيات دور العبادة.

ويقول رحمان إن 15 الف شخص كانوا يحضرون مختلف الصلوات في اليوم الواحد في الأيام العادية، ولكن هذا لن يحدث هذا العام بسبب تفشي الوباء، ورغم ذلك يطمئن رحمان أبناءه، كما يقول، بأنهم سيحتفلون نهاية الشهر بالعيد في العائلة بشكل منفرد، ولكن ليس وسط حشود كبيرة.

من جانبها تقول متطوعة في المركز إن جائحة كوفيد-19 فرقت بين الناس هذا العام، فلا هم يستطيعون الصلاة جماعة، ولا تلقي الدروس الجماعية.

اما محمد الإدريسي الذي يساعد في إعداد الوجبات، فيقول إنه يتم توزيع 650 وجبة يوميا خلال شهر رمضان للإفطار ، وهو عدد أقل من السنة الماضية، بنحو النصف تقريبا.