رسالة خاصة من جونسون احتفالاً ببطل حرب مئوي جمع الملايين لمكافحة كورونا

بعث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الخميس برسالة خاصة إلى بطل من أبطال الحرب العالمية احتفالاً بعيد ميلاده المئوي.

واشتهر اسم كابتن توم مور حول العالم خلال الأسبوع الماضي بعدما جمع أكثر من 36 مليون دولار أمريكي لصالح جهود قطاع الصحة الوطني في مكافحة فيروس كورونا المستجد عبر السير 100 دورة حول حديقة منزله.

وقال جونسون، الذي شُفي مؤخراً من الإصابة بالفيروس: "أعمالك البطولية رفعت من الروح المعنوية للبلد بأكملها".

وأضاف جونسون إن شكر رئيس الوزراء لجهود أحد المواطنين هو تقليد يسعى لإلقاء الضوء على النماذج الإيجابية بالمجتمع، قائلاً: "كابتن توم، هذا بالضبط ما أنت عليه، نقطة ضوء في حياتنا".

ومنحت وزارة الدفاع البريطانية مور نسخة جديدة من ميدالية الدفاع التي اكتسبها لمشاركته بالحرب العالمية الثانية بالإضافة إلى منحه وسام فوج يوركشاير وتعيينه كأول عقيد فخري لكلية هاروغيت العسكرية تقديراً لجهوده.

وأنهى جونسون رسالته إلى مور بشكره نيابة عن بريطانيا بأكملها قائلاً: "أتمنى لك عيد ميلاد مئوي خاص جداً".