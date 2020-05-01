عارضة الأزياء جيجي حديد تؤكد نبأ حملها من المغني زين مالك

خلال مقابلة لها ضمن البرنامج الحواري الذي يقدمه الكوميدي الأمريكي الشهير جيمي فالون، أكدت عارضة الأزياء جيجي حديد أنها حامل بطفلها الأول من المغني زين مالك.

وترتبط حديد بعلاقة متقطعة مع مالك منذ العام 2015، وهي احتفلت بعيد ميلادها الخامس والعشرين معه في الحجر المنزلي في مزرعة والدتها بولاية بنسلفانيا الأمريكية نهاية الأسبوع الفائت.

وكانت وسائل إعلامية أمريكية نشرت أنباء عن حمل جيجي حديد بالاستناد إلى تصريحات أدلت بها مصادر عائلية لموقع "تي أم زي" المتخصص في أخبار المشاهير.

وقالت جيجي حديد عبر الفيديو ضمن برنامج جيمي فالون الذي يبث الجمعة "تعلمون بطبيعة الحال أننا كنا نرغب بالإعلان عن ذلك بطريقتنا، لكننا متحمسان وسعيدان وممتنان للغاية للأمنيات الطيبة والدعم من الجميع".

وتعيش جيجي حديد مرحلة الحجر في نيوهوب على بعد حوالى خمسين كيلومترا من فيلادلفيا مع زين مالك ووالدتها يولندا حديد وشقيقتها بيلا وصديقتها ليا ماكارثي.

لكن حديد التي شاركت في عروض أزياء لبعض من أكبر دور الأزياء والعلامات التجارية بينها "شانيل" و"فيكتورياز سيكريت"، أبدت ارتياحها لكونها "في المنزل سويا مع عيش هذه التجربة يوميا".