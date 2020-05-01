جائحة كورونا تجبر خطوط "راين اير" الإيرلندية على إلغاء 3 آلاف وظيفة

أعلنت خطوط "راين اير الجوية" الإيرلندية المنخفضة التكاليف اليوم الجمعة عزمها إلغاء ثلاثة آلاف وظيفة تطال الطيارين وطواقم الجو أي ما يمثل 15 بالمئة من موظفيها فيما ترخي أزمة وباء كوفيد-19 بثقلها على قطاع النقل الجوي.

وأضافت شركة الخطوط ومقرها دبلن في بيان، إن معظم رحلاتها ستبقى متوقفة حتى تموز/يوليو على الأقل وتوقعت ألا ينتعش الطلب على الطيران قبل صيف 2022 على أقرب تقدير.

وتتوقع الخطوط الآن تشغيل أقل من واحد بالمئة من رحلاتها المقررة في نيسان/أبريل وأيار/مايو وحزيران/يونيو.

وقالت المجموعة في بيان إن "خطوط راين اير" ستبلغ قريبا نقاباتها التجارية بشأن البرنامج المتعلق بإعادة الهيكلة وخسارة وظائف والذي سيبدأ اعتبارا من تموز/يوليو 2020".

وأضافت "هذه الخطط ستكون موضع تشاور لكنها ستؤثر على جميع خطوط راين اير، ويمكن أن تتسبب في خسارة ما يصل إلى 3000 وظيفة تطال غالبيتها الطيارين وأفراد طواقم الجو، وإجازات غير مدفوعة واقتطاع أجور بما يصل إلى 20 بالمئة وإغلاق عدد من قواعد الطائرات في أنحاء أوروبا إلى حين انتعاش حركة الطيران".

والتدابير التي أعلنتها الشركة البالغ عدد موظفيها 18 ألفا في أنحاء العالم ستطبق "كنتيجة مباشرة لأزمة كوفيد-19 غير المسبوقة".

في الأثناء، وافق الرئيس التنفيذي مايكل أوليري على مواصلة خفض راتبه بنسبة 50 بالمئة حتى نهاية العام المالي في آذار/مارس 2021.

وصرح أوليري لتلفزيون بلومبرغ "اليوم نعلن عن اقتطاعات بنسبة تزيد بقليل عن 15 بالمئة، والتي نأسف معها لخسارة قرابة ثلاثة آلاف موظف غالبيتهم من الطيارين وأفراد طواقم الجو في الأشهر الثلاثة إلى أربعة المقبلة".

وأضاف "السبب هو أننا نواجه هذا العام نقلا أقل من 100 مليون راكب مقابل ميزانية أساسية من 154 مليون راكب، الوضع قاتم".

وتابع "نتوقع أن تسمح لنا الحكومات الأوروبية بالعودة في تموز/يوليو أو اعتبارا من تموز/يوليو. ما نواجهه حاليا هو انخفاض تاريخي في حركة الطيران في أوروبا خلال الأشهر 12 إلى 18 القادمة".