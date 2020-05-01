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العالم

وباء كورونا: آخر المستجدات والأخبار لحظة بلحظة

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بقلم:  يورونيوز
Virus Outbreak Florida
Virus Outbreak Florida   -   حقوق النشر  Wilfredo Lee/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved
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أودى فيروس كورونا المستجدّ بحياة 230.309 أشخاص على الأقلّ منذ ظهور الوباء للمرة الأولى في الصين في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وفق تعداد لوكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة . وسُجّلت أكثر من 3.218.410 إصابات في 195 دولة ومنطقة. وتعافى 922.900 على الأقلّ. وهذا العدد لا يعكس إلّا جزءاً من العدد الفعلي للمصابين، إذ تبقى الفحوص لكشف الإصابات في عدد من الدول محصورة بالحالات التي تتطلّب رعاية في المستشفيات.