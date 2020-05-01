شاهد: الموسيقار خيمينيز يغني في دور كبار السنّ ليهديهم فرحاً في عزلتهم "الكورونية"

"يمكن للأغاني أن تمنح الناس ذاكرة جيدة، في الوقت الذي تمكّنهم من نسيان الشعور بالوحدة أو الألم"، هذا ما يؤكده المغني والموسيقي أورلاندو أنطونيو خيمينيز الذي يطوف بين دور الرعاية الخاصة بكبار السن من أجل الغناء لهم ومعهم.
وعن الانطباعات التي يخرج به عقب كل حفلة يقيمها لكبار السن الذين يعيشون داخل دور الرعاية عزلة في ظل تفشي جائحة كورونا، يقول خيمينيز: "عندما أغني لهم، تضيء وجوههم، ما يوطن السعادة في قلبي".
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