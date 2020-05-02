"ويلفريد لوري نيكولاس".. طفل بوريس جونسون يحمل أسماء جدي والديه وطبيبين أنقذا حياة رئيس الوزراء

كشفت خطيبة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم السبت عن إسم طفلهما الذي ولد الأربعاء وهو ويلفريد لوري نيكولاس جونسون، تيمنا باسمي جديهما والطبيبين اللذين عالجا خطيبها عند إصابته بفيروس كورونا الجديد.

وقالت كاري سيموندز البالغة من العمر 32 عاما على إنستغرام "ويلفريد إسم جد بوريس، لوري إسم جدي، نيكولاس هو إسم الدكتور نيك برايس والدكتور نيك هارت، الطبيبان اللذين أنقذا حياة بوريس الشهر الماضي".

وأضافت "سعادتي لا توصف"، متوجهة بالشكر إلى حضانة المستشفى اللندني حيث أنجبت طفلها.

وولد الطفل صباح الأربعاء بعد يومين من عودة جونسون لممارسة عمله بعد فترة نقاهة تلت خروجه من المستشفى الذي عولج فيه من إصابته بكوفيد-19 التي أعلنت في نهاية آذار/مارس. وأدخل إلى المستشفى لمدة أسبوع في مطلع نيسان/أبريل وأمضى ثلاثة أيام في العناية المركزة.

وهو الطفل الأول لكاري سيموندز التي أعلن حملها في نهاية شباط/فبراير. وشاركت كاري في حملة إعادة انتخاب جونسون رئيسا لبلدية لندن قبل أن تصبح مسؤولة الإعلام لحزب المحافظين، وهي تعمل اليوم لدى شركة تعنى بحماية المحيطات.

أما جونسون، فلديه أربعة أولاد آخرين من طليقته الثانية وصديقته منذ أيام الطفولة. واعترف أيضاً بأبوة طفل خامس ولد من علاقة خارج إطار الزواج، وتقول الصحافة إن له طفلاً آخر غير شرعي.