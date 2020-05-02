تمّ تسجيل أكثر من 40 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في قارة إفريقيا حسب ما أكدته المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها. نفس المصادر أشارت إلى أن هناك أكثر من 1600 حالة وفاة في جميع أنحاء القارة السمراء.

وأكدت 53 دولة من أصل 54 دولة إفريقية تسجيل حالات إصابة بالفيروس المستجد، ما عدا ليسوتو الجبلية الصغيرة، والتي تحيط بها جنوب إفريقيا.

وبالرغم من الجهود التي تقوم بها الدول الإفريقية للحدّ من انتشار وباء كورونا المستجد، إلا أن المستشفيات والمراكز الصحية تسجل نقصا في المعدات الطبية والأجهزة الخاصة بإجراء الاختبارات للكشف عن الفيروس.