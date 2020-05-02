فيروس كورونا يتسبب في انخفاض سعر الكوكايين

انخفض سعر الكوكايين المنتج بشكل غير قانوني في البيرو بنسبة 58 في المائة بسبب أزمة فيروس كورونا، وفق ما أكدته السلطات يوم الجمعة.

وأفاد تقرير صادر عن اللجنة الوطنية للتنمية والحياة الخالية من المخدرات "ديفيدا" أن كيلوغرام الكوكايين الواحد كان يساوي ما يعادل 1740 دولارا في يناير-كانون الثاني، أما في أبريل-نيسان فقد أصبح يساوي ما يعادل 734 دولارا.

ولا يوضح التقرير سبب هذا الانخفاض الحاد في سعر الكوكايين.

لكنه لفت إلى أن الوباء تسبب في انخفاض سعرَي أوراق الكوكا بين أبريل-نيسان ويناير-كانون الثاني بنسبة 46 في المائة، والعجينة الأساسية التي يصنع بها الكوكايين بنسبة 51 في المائة.

وتتم زراعة حوالى 49 ألف هكتار من الكوكا في البيرو حيث يعتبر إنتاج أوراق هذا النبات قانونيا حتى كمية معينة، لكن ينتج حوالى 11 ألف طن منها بشكل غير قانوني في البلاد.

وقد تسبب انتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلى وقف الرحلات الجوية الدولية، في عزل عدد كبير من السكان في المنزل ما جعل بيع المخدرات أكثر صعوبة في الشوارع التي أفرغت من سكانها.