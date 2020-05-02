الصين تحمل بعنف على الولايات المتحدة والسبب تغريدة

أعربت الصين في بيان عن "غضبها الشديد واعتراضها الحازم" على تغريدة نشرتها البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة الجمعة مرتبطة بوباء كوفيد-19 وتعبر عن "دعم واضح لمنطقة تايوان للمشاركة في الأمم المتحدة".

وقال بيان البعثة الدبلوماسية الصينية لدى الأمم المتحدة إن ذلك يشكل "انتهاكا خطيرا (...) لسيادة الصين ووحدة أراضيها"، موضحا أن هذه التغريدة "تتدخل بشكل خطير في الشؤون الداخلية للصين".

وشدد البيان على أنه "ليس هناك سوى صين واحدة في العالم، وحكومة جمهورية الصين الشعبية هي الحكومة القانونية الوحيدة التي تمثل الصين كلها وتايوان جزء لا يتجزأ من الصين".

واضاف أن مبدأ صين واحدة "يطبق بشكل صارم" داخل المنظمة االدولية.

وأشارت البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة في التغريدة التي نشرتها الجمعة إلى أن الأمم المتحدة تأسست قبل 75 عاما للسماح "لجميع الأصوات بالتعبير عن رأيها". وأضافت أن "حظر تايوان من الأمم المتحدة لا يشكل إهانة لشعب تايوان الفخور فحسب، بل ولمبادئ الامم المتحدة أيضا".

في الوقت نفسه، أعادت البعثة الأميركية نشر سلسلة من الرسائل تؤكد أن تحرك تايوان لتطويق وباء كوفيد-19 يشكل نموذجًا يحتذى به للعالم وتشدد على أن الجزيرة تستحق أن تشغل مكانا في منظمة الصحة العالمية.

وكانت العلاقات بين منظمة الصحة العالمية وتايوان توترت قبل وقت طويل من بدء الوباء وشهدت مزيدا من التدهور في الأشهر الثلاثة الماضية.

فقد استبعدت الجزيرة من منظمة الصحة العالمية حيث كانت تتمتع بوضع مراقب حتى 2016،العام الذي وصلت فيه تساي إنغ-ون إلى السلطة.

ورفضت الرئيسة تساي الاعتراف بمبدأ وحدة بين تايوان والصين القارية.