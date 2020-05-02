فرنسيون يحافظون على تقليد إهداء الزهور بعيد العمال وسط إغلاق كورونا

تمكن فرنسيون اليوم الجمعة من إحياء تقليد إهداء زهور الزنبق خلال عيد العمال على الرغم من الإغلاق المفروض للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

واستغل البعض خاصية نقل طلبات دون اتصال أمام أبواب منازل الزبائن بعد دفع مقابلها عبر الإنترنت.

وتقول باسكالين ديكوننك، وهي مالكة متجر لبيع الزهور: "تلقينا هذا العام عدة طلبات لزهور الجنائز وسط إغلاق معظم متاجر الزهور الأخرى. وبعد عدة طلبات أخرى فكرنا في تفعيل خدمة التوصيل دون اتصال جسدي بالزبائن".

ويحرص أفراد خدمة التوصيل على ارتداء الكمامات الواقية والقفازات الواقية تفاديا لنقل فيروس كوفيد-19 ثم ترك الطلبات أمام منازل الزبائن وتنبيهم بوصولها.

ويقول ألان، شقيق باسكالين، إن المتجر عمل بطاقة تبلغ 20% فقط خلال عيد عمال هذا العام بسبب أزمة كورونا، معرباً عن أمله في العودة للعمل بطاقة كاملة في أقرب فرصة ممكنة لتعويض خسائر موسم الربيع.