شاهد: كورونا لم يمنع أهالي مدينة شوتورف الألمانية من السهر

في ظل التدابير المشددة التي تطبقها السلطات الألمانية لكبح انتشار فيروس كورونا الجديد، وإجبار المواطنين على ضرورة الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي لمنع انتقال العدوى، خرج أهالي مدينة شوتورف الألمانية ليل أمس الجمعة إلى الطرقات لقضاء سهرتهم ولكن هذه المرة وحتى لو لم يتمكنوا من الوصول إلى داخل الحانات، بسبب تدابير الإغلاق فبإمكانهم أن يحتفلوا على طريقتهم.

وتجمع العشرات ملتزمين بالبقاء داخل سياراتهم بالقرب من سيارة تم تحويلها إلى "ديسكو نقال". ولمدة 3 ساعات، غنوا ورقصوا وأعادوا أجواء سهراتهم الصاخبة بعيدا عن الاجواء المأساوية التي خلفها كورونا.